«А говорили, что так быстрее». Пассажиры жалуются на сбой в движении электричек из Петербурга

В Петербурге не только автомобилисты теряют время в дороге пятничным вечером 28 июля. Выбравшим железнодорожный транспорт тоже не удается приехать вовремя.

«Пригородные электрички в направлении Волховстрой выбились из расписания. Под Мгой простояли около получаса, под Назией столько же. Машинист принес извинения», — рассказывает «Фонтанке» Мария.

О сбоях в расписании читатели сообщили в половине девятого часа вечера. Стояние во Мге им объяснили поломкой грузового состава впереди. По их словам, электричка задержалась почти на час.



«Итого: вместо 1,5 ехали 2,5 часа. При этом автобус не выбрали сознательно: говорили, что дороги будут перекрыты и электричка будет быстрее», — сетует Мария.

