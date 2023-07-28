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    «А говорили, что так быстрее». Пассажиры жалуются на сбой в движении электричек из Петербурга

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    В Петербурге не только автомобилисты теряют время в дороге пятничным вечером 28 июля. Выбравшим железнодорожный транспорт тоже не удается приехать вовремя.

    читательница «Фонтанки» Елена

    «Пригородные электрички в направлении Волховстрой выбились из расписания. Под Мгой простояли около получаса, под Назией столько же. Машинист принес извинения», — рассказывает «Фонтанке» Мария.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
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    О сбоях в расписании читатели сообщили в половине девятого часа вечера. Стояние во Мге им объяснили поломкой грузового состава впереди. По их словам, электричка задержалась почти на час.

    «Итого: вместо 1,5 ехали 2,5 часа. При этом автобус не выбрали сознательно: говорили, что дороги будут перекрыты и электричка будет быстрее», — сетует Мария.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена

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