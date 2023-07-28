Роскомнадзор объяснил, можно ли отказаться от сдачи биометрии

На вебинаре о защите персональных данных заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подчеркнул, что сдача биометрический данных по закону добровольная, передает 28 июля MSK1.ru.
Как объяснили в ведомстве, без согласия человека его биометрические данные использовать нельзя. Исключения — случаи, предусмотренные законом. Среди них, к примеру, оперативно-розыскная деятельность и проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Татьяна Коваленко, начальник отдела правового обеспечения управления по защите персональных данных Роскомнадзора, также отметила, что в иных случаях человек в принципе не обязан сдавать биометрию. Если он отказывается, то оператор не вправе отказать ему в предоставлении услуги или обслуживании.
В качестве примера она привела случай, когда гражданину отказали в членстве в фитнес-клубе из-за отказа предоставить биометрические данные. Такие отказы, как пояснила Татьяна Коваленко, незаконны.
Под биометрическими данными чаще всего имеют в виду отпечатки пальцев, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза или рисунок вен ладони.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о единой системе обработки биометрических данных граждан. Документ запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи, то есть им нельзя будет отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.