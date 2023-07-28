Минюст исключил из реестра иноагентов правозащитную организацию участниц Pussy Riot

Минюст РФ исключил правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов, говорится на сайте ведомства.



«Зона права» была признана иноагентом в сентябре 2021 года, а исключена из реестра 21 июля 2023 года. В тот же день иноагентами объявили организации «Омское гражданское объединение»* и «Право каждого»*, группу «Центр Т»*, интернет-журнал «7х7 — Горизонтальная Россия»*, политика Константина Борового*, журналиста Михаила Козырева* и активиста Павла Суляндзигу*.



«Зона права» была создана бывшими участницами Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой*. Организация занимается случаями оказания ненадлежащей медицинской помощи в учреждениях Минздрава и ФСИН. ТАСС отмечает, что, согласно данным ЕГРЮЛ, организация прекратила свою деятельность 27 июня.

