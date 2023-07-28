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    Путин как душа и яркие краски. Посмотрите, как выглядят участники саммита Россия — Африка

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    24 комментария

    Саммит Россия — Африка, проходящий в Санкт-Петербурге, насыщен встречами, дискуссиями и презентациями. Но не меньше внимания привлекают гости саммита. Непривычно яркие, они добавляют красок городу. О том, как сближаются два континента, — фоторепортаж «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Помимо политики и экономики, на саммите часто говорят о традиционных ценностях. Вот и на саммите встретились два православных священника. Слева — председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов, справа — архимандрит Патриаршего экзархата Африки Захария (Мулингва), который принял монашеский постриг в 2010 году в Александрии. Интересно, что в Африке проживает порядка 582 миллионов христиан, сообщал «Интерфакс». Больше только в Латинской Америке.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Участники показывают, что саммит Россия — Африка — это не только мероприятие политического и экономического значения, но и возможность для культурного обмена и улучшения взаимопонимания между странами и народами.

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    И пока одни несут свою культуру, другие активно перенимают российские символы. Так, посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой еще вчера купил футболку с Путиным и признался, что человек на одежде — это его душа. Сегодня в его сувенирной коллекции пополнение. Дипломат приобрел пилотку, сделанную по образцам военной формы времен Великой Отечественной войны.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Теплота и дружелюбие становятся символом саммита. Диалог на всех уровнях переступает границы и объединяет людей разных культур и вероисповеданий.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Главным отличием многих стран Африки по-прежнему остается тяга к приходу к власти с помощью военного переворота. Поэтому неудивительно, что некоторые участники предпочли форму костюмам и не скрывали повышенный интерес к российскому оружию.

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    Несмотря на то что в Петербурге довольно прохладно в эти дни, участники облачены в одежду, выполненную из ярких и легких материалов.

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    Образ стюардессы всегда узнаваем. Вот и на этом фото прекрасная девушка из Африки, позирующая на фоне российских моделей самолетов MC-21. Кстати, в девяностые годы в африканские страны из бывших советских республик произошел наплыв авиаспециалистов. Тогда это связывали с тяжелым положением в постсоветских странах.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Вот еще одна дама в классических туфлях-лодочках и пестром костюме с широкими рукавами.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Широкополая шляпа, круглые очки и зонт-трость. Кажется, этот мужчина знает о тренде на old money.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    А это позитивный образ африканца, который неподдельно улыбается и наглядно демонстрирует, как можно соблюсти дресс-код и при этом выглядеть ярко.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Среди общего веселья находится место и для таких сложных тем, как борьба за независимость африканцев. Сегодня в ходе пленарного заседания о современном рабстве говорил президент Уганды, но порой изображения говорят больше, чем слова.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Россия - Африка
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    Комментарии 23

    Гость28 Июл 2023 в 20:21
    У Иуды нет души .
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