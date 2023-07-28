Путин как душа и яркие краски. Посмотрите, как выглядят участники саммита Россия — Африка

Саммит Россия — Африка, проходящий в Санкт-Петербурге, насыщен встречами, дискуссиями и презентациями. Но не меньше внимания привлекают гости саммита. Непривычно яркие, они добавляют красок городу. О том, как сближаются два континента, — фоторепортаж «Фонтанки».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помимо политики и экономики, на саммите часто говорят о традиционных ценностях. Вот и на саммите встретились два православных священника. Слева — председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов, справа — архимандрит Патриаршего экзархата Африки Захария (Мулингва), который принял монашеский постриг в 2010 году в Александрии. Интересно, что в Африке проживает порядка 582 миллионов христиан, сообщал «Интерфакс». Больше только в Латинской Америке.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участники показывают, что саммит Россия — Африка — это не только мероприятие политического и экономического значения, но и возможность для культурного обмена и улучшения взаимопонимания между странами и народами.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И пока одни несут свою культуру, другие активно перенимают российские символы. Так, посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой еще вчера купил футболку с Путиным и признался, что человек на одежде — это его душа. Сегодня в его сувенирной коллекции пополнение. Дипломат приобрел пилотку, сделанную по образцам военной формы времен Великой Отечественной войны.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Теплота и дружелюбие становятся символом саммита. Диалог на всех уровнях переступает границы и объединяет людей разных культур и вероисповеданий.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главным отличием многих стран Африки по-прежнему остается тяга к приходу к власти с помощью военного переворота. Поэтому неудивительно, что некоторые участники предпочли форму костюмам и не скрывали повышенный интерес к российскому оружию.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на то что в Петербурге довольно прохладно в эти дни, участники облачены в одежду, выполненную из ярких и легких материалов.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Образ стюардессы всегда узнаваем. Вот и на этом фото прекрасная девушка из Африки, позирующая на фоне российских моделей самолетов MC-21. Кстати, в девяностые годы в африканские страны из бывших советских республик произошел наплыв авиаспециалистов. Тогда это связывали с тяжелым положением в постсоветских странах.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот еще одна дама в классических туфлях-лодочках и пестром костюме с широкими рукавами.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Широкополая шляпа, круглые очки и зонт-трость. Кажется, этот мужчина знает о тренде на old money.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А это позитивный образ африканца, который неподдельно улыбается и наглядно демонстрирует, как можно соблюсти дресс-код и при этом выглядеть ярко.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди общего веселья находится место и для таких сложных тем, как борьба за независимость африканцев. Сегодня в ходе пленарного заседания о современном рабстве говорил президент Уганды, но порой изображения говорят больше, чем слова.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



