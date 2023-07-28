Стало известно, за что именно Евгений Пригожин получил награду от губернатора Александра Беглова

В Смольном объяснили, за что именно гендиректор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин получил от губернатора Александра Беглова знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в июне 2021 года.

Скупые подробности раскрыты в ответе вице-губернатора Валерия Москаленко на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. О награде стало известно 24 июня, после того, как оперативники провели обыск в особняке Евгения Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Петербурге. Среди многочисленных грамот и сертификатов к наградам стены дома украшало постановление губернатора Александра Беглова о награждении.

