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    Стало известно, за что именно Евгений Пригожин получил награду от губернатора Александра Беглова

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    В Смольном объяснили, за что именно гендиректор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин получил от губернатора Александра Беглова знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в июне 2021 года.

    Скупые подробности раскрыты в ответе вице-губернатора Валерия Москаленко на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. О награде стало известно 24 июня, после того, как оперативники провели обыск в особняке Евгения Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Петербурге. Среди многочисленных грамот и сертификатов к наградам стены дома украшало постановление губернатора Александра Беглова о награждении.

    «Награждение произведено за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга», — говорится в ответе.

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    Александр БегловЕвгений Пригожин
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