Завтрак для чемпиона. Победитель прошлогодней гонки «Фонтанка CUP» делится с новичками рецептами успеха

Как правильно подготовиться к гонке? Как распределить силы так, чтобы их хватило на всю дистанцию? Если вы новичок в спортивном сёрфинге, но решились испытать свои силы в гонке на кубок «Фонтанка CUP», эти вопросы наверняка волнуют вас накануне стартов 5 августа. Давайте мы поможем вам советами опытных людей.
Вот, например, наш прошлогодний победитель в дивизионе «Профи» Артем Измайлов. Именитый спортсмен, мастер спорта, Артем сейчас много сил отдает тренерской работе. В школе олимпийского резерва он тренирует детей на байдарках и каноэ, есть у него и своя школа сапсерферов — Atlant team. Его подопечные неизменно показывают высокие результаты — в прошлогодней гонке «Фонтанка CUP» заняли едва ли не весь пьедестал почета. Мы уговорили мастера поделиться с начинающими спортсменами секретами чемпиона. Он согласился, хоть и предупредил, что в этих советах нет ничего сокровенного.
- Во-первых, никогда не бойтесь открывать что-то новое, смело начинайте с нуля. Не бойтесь неудач и не занимайтесь самобичеванием, если неудачи случаются. Во-вторых, внимательно изучайте технику профессионалов, тех кто соревнуется за высокий результат. Смотрите, какая у них стойка, как работают у них руки и ноги. А еще лучше — обратитесь к хорошему тренеру, который умеет объяснять. Если начинающий спортсмен тренируется самостоятельно, он может начать делать неправильные движения, которые потом войдут у него в привычку. Ломать такие привычки тренеру часто труднее и дольше, чем ставить правильную технику с нуля.
- Следите за своим питанием. Перед гонкой вам помогут углеводы — каши с сухофруктами, изотоник. Не ешьте накануне жирную пищу — это создаст очень высокую нагрузку на печень. Во время соревнований и тренировок надо много пить — потому что сейчас жаркий период и много солей вымывается из организма. Перед тренировкой и особенно перед соревнованиями необходима разминка — максимальная растяжка. Ее надо делать не меньше 10 минут, а перед соревнованиями лучше минут 20. Такая же растяжка необходима и после финиша. Нельзя пренебрегать этим, иначе вас ждут травмы мышц и суставов.
- Очень важна, конечно, «физика» — ваше общефизические состояние. Тем, кто только начинает тренироваться, посоветую начать с пары «плаванье — бег». Это поможет прокачать легкие, укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость организма. Для этого совсем не обязательно таскать тяжести. Достаточно тренировок с собственным весом. Азы желательно постигать под присмотром тренера, чтобы он научил делать движения правильно — неважно, занимаетесь вы с «железом» или нет. Причем, заниматься нужно круглый год. «База для ваших летних успехов закладывается зимой» — так я говорю ученикам на тренировках. Зимой стоит чаще ходить на лыжах — этот вид спорта максимально близок к гребле по своей механике. Да, и обязательно перед стартами покажитесь врачу, проверьте здоровье, сделайте ЭКГ.
- Еще очень важен психологический настрой. Тут целая философия, двумя фразами не объяснишь, но это дает результат. Даже начинающий спортсмен должен быть уверен в себе. Не надо робеть перед авторитетами, учитесь ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результата.
- К выбору инвентаря надо относиться внимательно. Но не стоит гнаться за дорогими досками на стадии тренировок. Отработать правильные движения можно и на обычной надувной доске. Иначе попросту убьете дорогой инвентарь раньше времени. Важнее научится правильной технике. А то были у меня ученики: приходят с дорогущим веслом, а держат его не той стороной. И когда я им говорю — переверните, они мне не верят: мы два года гребем этой стороной весла, как это может быть неправильно?
- Как правильно выбрать тактику на дистанции? Этому в двух словах не научишь, это, что называется, высшая математика в спорте. Вот я уже 7 лет занимаюсь греблей. И все равно не могу заранее сказать, какую тактику я выберу на гонку: приходится порой импровизировать по ходу. Это приходит с опытом, не быстро. У всех свое чувство баланса, свое чувство воды, техника. Да, конечно, мы отрабатываем тактику на тренировках: как правильно сесть на волну, как идти за лидером, как вести себя при тех или иных раскладах. Но тут надо с каждым работать отдельно.
Артем в этом году также выйдет на дистанцию гонки на кубок «Фонтанка CUP». Так что, если вы тоже участник этих соревнований, вам повезло — сможете равняться на лучших. Если еще не решили, но пример Артема вас заразил, бегите скорее регистрироваться на соревнования сюда. Или просто приходите поболеть 5 августа за Артема и других гонщиков на набережные Петербурга — обещаем, это будет яркое зрелище.
Мы спросили чемпиона, какие цели он ставит перед собой на предстоящей гонке.
— Цель у настоящего спортсмена может быть только одна — победить. И, прежде всего, самого себя. Хотел бы улучшить прошлогодний результат. Для этого есть все шансы: я в неплохой форме сейчас. Уверен, что организаторы учтут пожелания гонщиков и все будет организовано на высшем уровне. Мне очень нравится «Фонтанка CUP», ее уникальная дистанция. Да и публику любимого города хочется порадовать, она у нас очень доброжелательная. Классно, когда тебя подбадривают с набережных, когда за тебя болеют — это мотивирует на победу любого спортсмена.
Поддержат участников гонки 5 августа также и партнеры:
- Генеральный партнер «Фонтанка СUP» — Торговая сеть «ДИКСИ»;
- Партнер «Фонтанка СUP» — бренд Air Force;
- Партнер «Фонтанка СUP» — бренд USM.