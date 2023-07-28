Завтрак для чемпиона. Победитель прошлогодней гонки «Фонтанка CUP» делится с новичками рецептами успеха

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как правильно подготовиться к гонке? Как распределить силы так, чтобы их хватило на всю дистанцию? Если вы новичок в спортивном сёрфинге, но решились испытать свои силы в гонке на кубок «Фонтанка CUP», эти вопросы наверняка волнуют вас накануне стартов 5 августа. Давайте мы поможем вам советами опытных людей.

Вот, например, наш прошлогодний победитель в дивизионе «Профи» Артем Измайлов. Именитый спортсмен, мастер спорта, Артем сейчас много сил отдает тренерской работе. В школе олимпийского резерва он тренирует детей на байдарках и каноэ, есть у него и своя школа сапсерферов — Atlant team. Его подопечные неизменно показывают высокие результаты — в прошлогодней гонке «Фонтанка CUP» заняли едва ли не весь пьедестал почета. Мы уговорили мастера поделиться с начинающими спортсменами секретами чемпиона. Он согласился, хоть и предупредил, что в этих советах нет ничего сокровенного.



Во-первых, никогда не бойтесь открывать что-то новое, смело начинайте с нуля. Не бойтесь неудач и не занимайтесь самобичеванием, если неудачи случаются. Во-вторых, внимательно изучайте технику профессионалов, тех кто соревнуется за высокий результат. Смотрите, какая у них стойка, как работают у них руки и ноги. А еще лучше — обратитесь к хорошему тренеру, который умеет объяснять. Если начинающий спортсмен тренируется самостоятельно, он может начать делать неправильные движения, которые потом войдут у него в привычку. Ломать такие привычки тренеру часто труднее и дольше, чем ставить правильную технику с нуля.

Следите за своим питанием. Перед гонкой вам помогут углеводы — каши с сухофруктами, изотоник. Не ешьте накануне жирную пищу — это создаст очень высокую нагрузку на печень. Во время соревнований и тренировок надо много пить — потому что сейчас жаркий период и много солей вымывается из организма. Перед тренировкой и особенно перед соревнованиями необходима разминка — максимальная растяжка. Ее надо делать не меньше 10 минут, а перед соревнованиями лучше минут 20. Такая же растяжка необходима и после финиша. Нельзя пренебрегать этим, иначе вас ждут травмы мышц и суставов.

Очень важна, конечно, «физика» — ваше общефизические состояние. Тем, кто только начинает тренироваться, посоветую начать с пары «плаванье — бег». Это поможет прокачать легкие, укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость организма. Для этого совсем не обязательно таскать тяжести. Достаточно тренировок с собственным весом. Азы желательно постигать под присмотром тренера, чтобы он научил делать движения правильно — неважно, занимаетесь вы с «железом» или нет. Причем, заниматься нужно круглый год. «База для ваших летних успехов закладывается зимой» — так я говорю ученикам на тренировках. Зимой стоит чаще ходить на лыжах — этот вид спорта максимально близок к гребле по своей механике. Да, и обязательно перед стартами покажитесь врачу, проверьте здоровье, сделайте ЭКГ.

Еще очень важен психологический настрой. Тут целая философия, двумя фразами не объяснишь, но это дает результат. Даже начинающий спортсмен должен быть уверен в себе. Не надо робеть перед авторитетами, учитесь ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результата. К выбору инвентаря надо относиться внимательно. Но не стоит гнаться за дорогими досками на стадии тренировок. Отработать правильные движения можно и на обычной надувной доске. Иначе попросту убьете дорогой инвентарь раньше времени. Важнее научится правильной технике. А то были у меня ученики: приходят с дорогущим веслом, а держат его не той стороной. И когда я им говорю — переверните, они мне не верят: мы два года гребем этой стороной весла, как это может быть неправильно?

Как правильно выбрать тактику на дистанции? Этому в двух словах не научишь, это, что называется, высшая математика в спорте. Вот я уже 7 лет занимаюсь греблей. И все равно не могу заранее сказать, какую тактику я выберу на гонку: приходится порой импровизировать по ходу. Это приходит с опытом, не быстро. У всех свое чувство баланса, свое чувство воды, техника. Да, конечно, мы отрабатываем тактику на тренировках: как правильно сесть на волну, как идти за лидером, как вести себя при тех или иных раскладах. Но тут надо с каждым работать отдельно. Артем в этом году также выйдет на дистанцию гонки на кубок «Фонтанка CUP». Так что, если вы тоже участник этих соревнований, вам повезло — сможете равняться на лучших. Если еще не решили, но пример Артема вас заразил, бегите скорее регистрироваться на соревнования сюда. Или просто приходите поболеть 5 августа за Артема и других гонщиков на набережные Петербурга — обещаем, это будет яркое зрелище.



Мы спросили чемпиона, какие цели он ставит перед собой на предстоящей гонке.



— Цель у настоящего спортсмена может быть только одна — победить. И, прежде всего, самого себя. Хотел бы улучшить прошлогодний результат. Для этого есть все шансы: я в неплохой форме сейчас. Уверен, что организаторы учтут пожелания гонщиков и все будет организовано на высшем уровне. Мне очень нравится «Фонтанка CUP», ее уникальная дистанция. Да и публику любимого города хочется порадовать, она у нас очень доброжелательная. Классно, когда тебя подбадривают с набережных, когда за тебя болеют — это мотивирует на победу любого спортсмена. Поддержат участников гонки 5 августа также и партнеры: Генеральный партнер «Фонтанка СUP» — Торговая сеть «ДИКСИ»;

Партнер «Фонтанка СUP» — бренд Air Force;

Партнер «Фонтанка СUP» — бренд USM.

