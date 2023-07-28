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    Путин заявил, что за суверенитет надо бороться, и цитировал Нельсона Манделу

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    Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля, на саммите Россия — Африка в Петербурге.

    «В этой связи хотел бы напомнить слова Нельсона Манделы. Он сказал: «Не судите меня... не судите обо мне по моим успехам, судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова». Так и с государственным суверенитетом — его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением и в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств», — сказал Путин.

    Глава государства добавил, что уверен, что Россия и государства Африки «полностью в этом смысле солидарны друг с другом».

    Про российское зерно вместо украинского, борьбу с вирусами и другие заявления Владимира Путина на форуме Россия — Африка читайте здесь.

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