Путин заявил, что за суверенитет надо бороться, и цитировал Нельсона Манделу

Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля, на саммите Россия — Африка в Петербурге.

«В этой связи хотел бы напомнить слова Нельсона Манделы. Он сказал: «Не судите меня... не судите обо мне по моим успехам, судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова». Так и с государственным суверенитетом — его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением и в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств», — сказал Путин.