Путин объяснил, почему переговоры о мире с Украиной невозможны: новости СВО за 28 июня

По словам Путина, Россия готова к переговорам, но не может «навязывать их» Скриншот: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 июля.



В центре Таганрога прогремел взрыв — причиной стала упавшая ракета В Таганроге прогремел мощный взрыв — это произошло около ресторана «Чехов Сад» в центре города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале прокомментировал случившееся — по его словам, у кафе «Чехов Сад» взорвалась ракета. — В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов Сад», взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать, — написал Голубев.

Позднее губернатор уточнил, что после взрыва в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью, у всех легкие травмы от осколков. По данным МЧС, после взрыва госпитализировали 7 человек. В Минобороны назвали случившееся «террористической атакой киевского режима». — Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога, — сообщили в Минобороны.



161.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает всё, что известно о взрыве.

Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от мирных переговоров США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

— Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры, — сказал Путин, подчеркнув, что неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их.

Президент России поблагодарил африканских коллег за внимание к этой проблеме и добавил, что «нужно вести диалог и с той стороной». Москву пытался атаковать беспилотник Ночью 28 июля Москву пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По информации телеграм-канала SHOT, беспилотник сбили в Троицком административном округе, в поселке Птичное. Очевидцы видели яркий взрыв и красное зарево, БПЛА был самолетного типа. Некоторые изначально подумали, что падает самолет, а кого-то разбудил «сильнейший гром».

Обломки сбитого беспилотника Фото: SHOT / t.me Поделиться Поделиться





SHOT / t.me

Ранее мы сообщали о том, что по Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра.

30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву ( ст. 205 УК ).

Совет Федерации одобрил закон об увеличении призывного возраста Совфед на сегодняшнем заседании одобрил закон об увеличении призывного возраста с 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, правила получения отсрочки от службы остаются прежними. Также Совфед одобрил запрет на выезд из России с момента направления повестки. В Минобороны подтвердили, что не будут призывать в следующем году тех, кому до конца 2023 года исполнится 27 лет. Такие граждане будут направляться в запас — об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра обороны Николая Панкова. Также об этом заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Ранее сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев высказывались против сохранения призыва на срочную службу с 18 лет, а не с 21 года, но еще до принятия закона Госдумой Матвиенко заявила, что Совфед поддержит расширение границ призывного возраста. Мы подробно рассказывали о том, как власти объясняли поправки в закон о воинской службе.

Япония запретила поставлять в Россию автомобили с двигателем объемом более 1,9 литра Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Перечень санкционных товаров опубликован на сайте японского Министерства экономики, торговли и промышленности. Ограничения вступят в силу с 9 августа.



Под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, автомобили с гибридными двигателями и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы, электрооборудование, фото- и кинематографические материалы, стекло, некоторые металлы и изделия из них, бумага, текстиль, фанера, каучуковые изделия (например, шины), красители и пигменты, цемент и ряд других категорий товаров.



Визы в Финляндию перестанут выдавать в Петербурге с 1 сентября Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России. Об этом сообщил финский МИД.

— 6 июля 2023 года Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября 2023 года, — указано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте.



Финляндия прекращает прием заявлений в том числе через визовые центры VSF, сообщает РИА Новости. Единственной организацией по иммиграционным и визовым вопросам в России останется посольство Финляндии в Москве.