Bloomberg: россияне наводнили Таиланд и скупают там виллы

Отрезанные от европейских курортов россияне наводнили Таиланд, пишет 27 июля Bloomberg.



За шесть месяцев 2023 года в эту страну прибыли без малого 800 тысяч россиян, сообщает издание со ссылкой на данные тайского Министерства туризма и спорта. По сравнению с тем же периодом прошлого года — это рост в 1000%.



Точное количество — 791 574 российских гражданина. Более половины из них прилетели на Пхукет, и для местных это очень заметно.



Также Bloomberg отмечает, что россияне теперь активнее покупают тайскую недвижимость. В статье приводят данные местных риэлтеров, из которых следует, что в 2022 году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл — было продано 338 владений, и половину из них приобрели граждане РФ.

