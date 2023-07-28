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    Bloomberg: россияне наводнили Таиланд и скупают там виллы

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    Отрезанные от европейских курортов россияне наводнили Таиланд, пишет 27 июля Bloomberg.

    За шесть месяцев 2023 года в эту страну прибыли без малого 800 тысяч россиян, сообщает издание со ссылкой на данные тайского Министерства туризма и спорта. По сравнению с тем же периодом прошлого года — это рост в 1000%.

    Точное количество — 791 574 российских гражданина. Более половины из них прилетели на Пхукет, и для местных это очень заметно.

    Также Bloomberg отмечает, что россияне теперь активнее покупают тайскую недвижимость. В статье приводят данные местных риэлтеров, из которых следует, что в 2022 году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл — было продано 338 владений, и половину из них приобрели граждане РФ.

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    ТаиландПхукетРоссиянеТуризм
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    Гость28 Июл 2023 в 01:00
    - риЕлторов.
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