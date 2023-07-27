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    Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

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    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 70-летия со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей. Документ 27 июля опубликован на сайте Кремля.

    В телеграмме говорится, что «солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка».

    В КНДР накануне прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу, который возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне, а также к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу.

    Визит приурочен к 70-летию со дня окончания войны между Северной и Южной Кореей. В Пхеньяне считают заключение перемирия в 1953 году победой корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. По итогам войны КНДР получила район Кэсона, но утратила 3900 квадратных километров своей территории северо-восточнее 38-й параллели.

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