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    «Кони, кони!» Четверка лошадей развлекает детей и пугает водителей в Петергофе

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    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Жители Петербурга продолжают встречать животных на дорогах. В Петродворцовом районе 27 июля водителей заставляли притормозить бесстрашные лошади.

    Четвёрку без упряжи и присмотра заметили на Ботанической улице в Петергофе. В пять часов вечера животные рысили по газону вдоль проезжей части под восторженные крики детей «Лошадки! Кони, кони!». Через полчаса паслись на остановке, успев перебраться через дорогу.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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    Как уточняет читатель, хозяев поблизости видно не было.

    Нередко подобные встречи оборачиваются ДТП. Так, в Ленобласти с начала года были сбиты 117 животных. Такие аварии могут обойтись дорого — от 30 до 80 тысяч рублей (самый «дешевый» — кабан, самый «дорогой» — лось). Общение с лошадьми может закончиться фатально — под Гатчиной от копыт погибла архитектор.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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