«Кони, кони!» Четверка лошадей развлекает детей и пугает водителей в Петергофе

читатель «Фонтанки» Дмитрий
Жители Петербурга продолжают встречать животных на дорогах. В Петродворцовом районе 27 июля водителей заставляли притормозить бесстрашные лошади.
Четвёрку без упряжи и присмотра заметили на Ботанической улице в Петергофе. В пять часов вечера животные рысили по газону вдоль проезжей части под восторженные крики детей «Лошадки! Кони, кони!». Через полчаса паслись на остановке, успев перебраться через дорогу.
Как уточняет читатель, хозяев поблизости видно не было.
Нередко подобные встречи оборачиваются ДТП. Так, в Ленобласти с начала года были сбиты 117 животных. Такие аварии могут обойтись дорого — от 30 до 80 тысяч рублей (самый «дешевый» — кабан, самый «дорогой» — лось). Общение с лошадьми может закончиться фатально — под Гатчиной от копыт погибла архитектор.