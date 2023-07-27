«Восточная сказка» на фестивале «Фонтанка SUP»

Восточные мотивы все чётче звучат в нашей с вами жизни. Ну что ж, для такого явления, как фестиваль «Фонтанка SUP», это даже хорошо. Сказочные персонажи из «1000 и одной ночи» и других знакомых с детства историй отлично ложатся на карнавальную тематику сапфеста.



Восток так восток. В этом году будет специальный конкурс, который так и называется «Восточная сказка». Если в ваших костюмах или украшениях сапбордов будут отчетливо звучать загадочные мотивы с этой стороны света, значит, вам точно стоит поучаствовать в нашем конкурсе.



Для этого потребуется:

1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте.

2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram фото ваше и вашего домашнего питомца. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.



Мы ждем ваши фотографии по номеру +7-921-636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

