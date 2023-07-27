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    Фонтанка SUP

    «Восточная сказка» на фестивале «Фонтанка SUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Восточные мотивы все чётче звучат в нашей с вами жизни. Ну что ж, для такого явления, как фестиваль «Фонтанка SUP», это даже хорошо. Сказочные персонажи из «1000 и одной ночи» и других знакомых с детства историй отлично ложатся на карнавальную тематику сапфеста.

    Восток так восток. В этом году будет специальный конкурс, который так и называется «Восточная сказка». Если в ваших костюмах или украшениях сапбордов будут отчетливо звучать загадочные мотивы с этой стороны света, значит, вам точно стоит поучаствовать в нашем конкурсе.

    Для этого потребуется:
    1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте.
    2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram фото ваше и вашего домашнего питомца. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Мы ждем ваши фотографии по номеру +7-921-636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

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    Партнеры фестиваля «Фонтанка SUP»

    Компания «Газпром нефть» титульный партнер

    Компания VICTORIA STENOVA официальный партнер

    Холдинг Setl Group официальный командный партнер

    Группа «Эталон» партнер номинации «Музыкальный сап»

    Холдинг «РСТИ» партнер номинации «Лучший костюм»

    Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» — партнер номинации «Я и ценный пассажир»

    Компания PROSTOR — партнер системы хранения

    Компания Viola

    «Европа Плюс» — радиопартнер

    «ВКонтакте» — информационный партнер

    Фото: «Фонтанка.ру»

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