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    Плюс 182 процента. МВД показало статистику ДТП со средствами индивидуальной мобильности

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    За шесть месяцев 2023 года в России произошло более 1040 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рост составил почти 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику 27 июля опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ.

    За полгода с участием СИМ, к которым относятся электросамокаты, сегвеи и моноколеса, зарегистрировали 1043 ДТП, в которых погибли 12 человек (+100%) человек, в том числе ребенок в возрасте до 16 лет. Ранения получили 1082 (+183,2%) человека, из которых 432 — дети.

    Лидерами аварийной статистики стали Москва с 238 ДТП, Пермский край с 68 авариями, Тюменская область, где произошло 66 таких ДТП и Петербург с 64 авариями. В половине происшествий (49,6%) средства индивидуальной мобильности принадлежали физическим лицам, в 45,3% случаев в аварии попадали СИМы кикшеринговых сервисов.

    Накануне в Москве на тротуаре столкнулись два самоката. Один — электрический, частный, им управлял 29-летний мужчина. Второй — детский, на нем ехала шестилетняя девочка. Ребенок попал в больницу.

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