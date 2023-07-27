Плюс 182 процента. МВД показало статистику ДТП со средствами индивидуальной мобильности

За шесть месяцев 2023 года в России произошло более 1040 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рост составил почти 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику 27 июля опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения
За полгода с участием СИМ, к которым относятся электросамокаты, сегвеи и моноколеса, зарегистрировали 1043 ДТП, в которых погибли 12 человек (
Лидерами аварийной статистики стали Москва с 238 ДТП, Пермский край с 68 авариями, Тюменская область, где произошло 66 таких ДТП и Петербург с 64 авариями. В половине происшествий (49,6%) средства индивидуальной мобильности принадлежали физическим лицам, в 45,3% случаев в аварии попадали СИМы кикшеринговых сервисов.
Накануне в Москве на тротуаре столкнулись два самоката. Один — электрический, частный, им управлял