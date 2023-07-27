Плюс 182 процента. МВД показало статистику ДТП со средствами индивидуальной мобильности

За шесть месяцев 2023 года в России произошло более 1040 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рост составил почти 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику 27 июля опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ .



За полгода с участием СИМ, к которым относятся электросамокаты, сегвеи и моноколеса, зарегистрировали 1043 ДТП, в которых погибли 12 человек ( +100% ) человек, в том числе ребенок в возрасте до 16 лет . Ранения получили 1082 ( +183,2% ) человека, из которых 432 — дети.

