Обвиняемому в краже борсетки у посла России в Замбии запретили общаться и выходить по ночам

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в краже денег у дипломата. Следствие просило о домашнем аресте, фигурант настаивал на том, что должен кормить семью.



По версии следствия, 24 июля в 17:06 в магазине на Московском проспекте, 137, обвиняемый замыслив тайно похитить чужое имущество и думая, что за ним никто не наблюдает, украл у потерпевшего борсетку с деньгами, сообщает 27 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ограбленным оказался посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов, а в похищенной сумке находились принадлежащие ему 370 879,38 рублей и документы. Злоумышленник скрылся с добычей, а после борсетку дипломату вернул неизвестный. Видимых повреждений на ней не было.