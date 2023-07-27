Обвиняемому в краже борсетки у посла России в Замбии запретили общаться и выходить по ночам

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в краже денег у дипломата. Следствие просило о домашнем аресте, фигурант настаивал на том, что должен кормить семью.
По версии следствия, 24 июля в 17:06 в магазине на Московском проспекте, 137, обвиняемый замыслив тайно похитить чужое имущество и думая, что за ним никто не наблюдает, украл у потерпевшего борсетку с деньгами, сообщает 27 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ограбленным оказался посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов, а в похищенной сумке находились принадлежащие ему 370 879,38 рублей и документы. Злоумышленник скрылся с добычей, а после борсетку дипломату вернул неизвестный. Видимых повреждений на ней не было.
На следующий день, 25 июля, подозреваемый в краже был задержан, им оказался 52-летний водитель из Ленобласти. 26 июля ему предъявили обвинение по п.в ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере). Мужчина полностью признал вину.
Следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый и защитник возражали и настаивали на подписке о невыезде и надлежащем поведении или запрете определенных действий. Следствие упирало на то, что обвиняемый может скрыться и продолжить преступную деятельность, защита же возражала, что эти доводы ничем объективно не подтверждены, да к тому же домашний арест лишит мужчину возможности работать и обеспечивать семью. Кроме того, ущерб потерпевшему был полностью возмещен, и от него получено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
В итоге суд отказал следствию и избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. До 24 сентября 2023 года мужчине запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, а также общаться с кем-либо, кроме следователя, защитника и близких родственников.