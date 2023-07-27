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    Фонтанка SUP

    19 килограммов медалей для райдеров гонки на кубок «Фонтанка CUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Хорошие новости фестивального закулисья «Фонтанка SUP». Для райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP» уже готовы медали. Медаль финишера получат без исключения все участники состязаний, дошедшие до финиша, 5 августа.

    Награды высшего достоинства, вместе с кубком и денежным призовым фондом, получат «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин. Также

    победителям в разных возрастных категориях вручат так называемые «малые» золотые, серебряные и бронзовые медали.

    Мы ожидаем яркую и бескомпромиссную борьбу любителей и профессионалов сапсёрфинга за почетный кубок «Фонтанки». Путь к славе начинается с первого шага. Начните с того, что прямо сейчас зарегистрируйтесь на гонку «Фонтанка CUP». Это можно сделать здесь — https://fontankasup.ru/gonka.

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    Фото: «Фонтанка.ру»

    Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсёрфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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