19 килограммов медалей для райдеров гонки на кубок «Фонтанка CUP»

Хорошие новости фестивального закулисья «Фонтанка SUP». Для райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP» уже готовы медали. Медаль финишера получат без исключения все участники состязаний, дошедшие до финиша, 5 августа.
Награды высшего достоинства, вместе с кубком и денежным призовым фондом, получат «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин. Также
победителям в разных возрастных категориях вручат так называемые «малые» золотые, серебряные и бронзовые медали.
Мы ожидаем яркую и бескомпромиссную борьбу любителей и профессионалов сапсёрфинга за почетный кубок «Фонтанки». Путь к славе начинается с первого шага. Начните с того, что прямо сейчас зарегистрируйтесь на гонку «Фонтанка CUP». Это можно сделать здесь — https://fontankasup.ru/gonka.