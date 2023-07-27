19 килограммов медалей для райдеров гонки на кубок «Фонтанка CUP»

Хорошие новости фестивального закулисья «Фонтанка SUP». Для райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP» уже готовы медали. Медаль финишера получат без исключения все участники состязаний, дошедшие до финиша, 5 августа.

Награды высшего достоинства, вместе с кубком и денежным призовым фондом, получат «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин. Также