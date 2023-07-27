Пошла черника. «Фонтанка» узнала, где ее собирают и почем продают

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Начался сезон черники. Урожай, судя по словам продавцов, в этом году щедрее, чем в прошлом, а цены, что удивительно, те же. «Фонтанка» узнала у сборщиков ягоды, где в Ленобласти самые черничные места и как много придется заплатить за килограмм.



В этом году леса Ленобласти обошлись без такого адового неурожая черники, как в прошлом году, однако это не значит, что ягоду гребут ведрами. По словам знатоков петербургского леса, засуха таки подвела.

«В этом году черники не очень много, по этой же причине не много грибов. Она есть, но ее немного, потому что в лесу сухо, и это печальный момент не только для любителей этой ягоды среди людей, но и для животных. Например, медведи бурые в Ленинградской области свой зимний жир в основном формируют за счет черники — около 95% за счет этой ягоды, в ней очень много углеводов», — рассказал «Фонтанке» Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».



Мнения сборщиков ягод разнятся: одни жалуются на количество и качество, другие — хвастаются и урожаем, и прибылью. Судя по опросу, проведенному «Фонтанкой» среди продавцов с «Авито», дело в выбранном месте.

Лучшая точка черничной географии Ленобласти — Кингисеппский район. Там петербурженка Татьяна собирает примерно по двадцать килограммов каждый день и отмечает: с урожаем все в порядке, лучше, чем в предыдущие два года точно. «Уродилась ягодка в этом году. Она более крупная и сладкая, чем раньше», — заметила она.



Не жалуется и Волосовский район. Туда Наталья выбирается на рейд по ягодным местам по выходным, а среди недели подключается ее мать, которая на лето поселилась на даче. За два часа Наталья может собрать пять-шесть килограммов крупной черники. «Все хорошо, она есть. Главное — собирать», — заключила она. Кто пострадал, так это Псковская область. Один из местных продавцов Роман жалуется на июньские заморозки — от них и перемерзла большая часть черники. Причем прилетело не только ей: коллега Романа по цеху и региону Мария рассказывает, что плохо в этом году и с морошкой, а другие ягоды из-за погоды слишком кислые.



Сборщик черники Арсений тоже заметил, что в этом году урожай в Псковской области небогатый. «Ягод намного меньше, начали созревать чуть позже, и большая часть по размеру меньше в сравнении с прошлым годом. Все из-за отсутствия дождей в начале сезона. Теперь сложнее найти места, где много ягоды, и времени на сбор уходит больше из-за небольшого размера», — отметил он. От погоды пострадал и Олонецкий район, рассказывает продавец Василий.



В Выборгском районе, по словам охотников за ягодой, можно собрать за раз от десяти до пятнадцати литров. «Больше влаги, больше дождей, больше солнца. Не могу сказать, что урожай выдающийся, но достойный», — рассказал «Фонтанке» Виктор. Другой вопрос — качество. Кристина заметила, что черника хоть и сладкая, но мелковатая из-за засухи, поэтому времени уходит больше, чем год назад. В том числе и потому, что не хватает рук.



«Я выбираюсь на выходных. В прошлом году вместе с мужем ездили, он и показал мне все места. Сейчас его мобилизовали. Приезжаю одна наши места повспоминать», — поделилась она.

Продавец покрупнее, команда которого, как он сам утверждает, собирает чернику по всей Ленобласти, резюмировал итоги начала сезона так: «Ягодка не сильно крупная, но и не плохая. По количеству на тройку с плюсом баллов из пяти».

При этом цены преимущественно те же, что и в прошлом году. На «Авито» за килограмм просят 250–300 рублей и утверждают, что корректировать прейскурант не планируют. Да, все дорожает, но себестоимость-то та же, так что нечего на людях наживаться, заключают продавцы. Виктор и вовсе цены снизил: «Постарались, наоборот, в связи с общей обстановкой сделать цены подоступнее. Снизили ее буквально на 10–15%. Спросу это поспособствовало», — поделился он.

Цены на оптовую продажу черники, наоборот, выросли. Как рассказал «Фонтанке» Виктор, который занимается в том числе и мелким оптом, в прошлом году оптовиков сразил уход экспорта — раньше сборщики ягод активно вывозили ее за рубеж. Это отразилось и на ценах: в 2021 году килограмм продавали по 190–200 рублей, а в 2022 году уже по 140–150 рублей, потому что искать закупщиков стало сложнее.

В этом году, как заметил Виктор, ситуация для продавцов уже получше и стоимость черники растет. Как рассказали «Фонтанке» другие оптовики, продают в среднем по 160–190 рублей за килограмм.

Однако нашлись и особенно находчивые продавцы, которые смогли свой урожай за границу продать. На форуме «Финляндия по-русски» рассказывают, что собранную в Ленобласти ягоду в основном продают через сервис Tori.fi или предлагают маленьким кафе и кондитерским. Расценки такие экспортеры не разглашают, но намекают, что выручают куда больше, чем в России.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

