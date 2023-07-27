Россияне смогут получать электронные подписи для «Госуслуг» за границей

Госкорпорация «Ростех» и Россотрудничество на саммите Россия — Африка подписали соглашение о старте проекта по выдаче гражданам России электронных подписей за рубежом. Это позволит россиянам пользоваться всеми цифровыми сервисами «Госуслуг», находясь в другой стране.
Электронные подписи будут выдавать в офисах удостоверяющего центра «Основание» (создан при участии ростеховской «РТ-Проектные технологии» и группы компаний «Селдон»), которые откроются в представительствах Россотрудничества за границей, сообщает
«Теперь граждане России смогут получать ключи электронной подписи в представительствах Россотрудничества и в полном объеме пользоваться сервисами платформы "Госуслуги", сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и многое другое», — сказал замгендиректора Ростеха Александр Назаров.
Помимо этого, на форуме Россия — Африка представят трансграничную торговую платформу, которая призвана упростить взаимодействие российских и африканских компаний. Она позволит находить партнеров и совершать внешнеэкономические сделки. Аутентификация пользователей для совершения сделок будет производиться с помощью электронной подписи.