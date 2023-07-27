Россияне смогут получать электронные подписи для «Госуслуг» за границей

Госкорпорация «Ростех» и Россотрудничество на саммите Россия — Африка подписали соглашение о старте проекта по выдаче гражданам России электронных подписей за рубежом. Это позволит россиянам пользоваться всеми цифровыми сервисами «Госуслуг», находясь в другой стране.



Электронные подписи будут выдавать в офисах удостоверяющего центра «Основание» (создан при участии ростеховской «РТ-Проектные технологии» и группы компаний «Селдон»), которые откроются в представительствах Россотрудничества за границей, сообщает 27 июля пресс-служба Ростеха. Первый заработает в Белоруссии. После этого офисы откроют во всех странах, где есть представительства Россотрудничества. Хранить ключи электронной подписи и отслеживать их срок действия, подписывать электронные документы, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок можно будет через мобильное приложение.