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    На проспекте Народного Ополчения водители стреляли друг в друга по очереди из одного пистолета

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    Дорожный конфликт в Кировском районе Петербурга завершился стрельбой из аэрозольного пистолета «Пионер». В схватке сошлись 45-летний предприниматель и неработающий 38-летний житель города. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 июля.

    Сообщение в полицию об инциденте поступило накануне вечером. Звонившая женщина рассказала, что около дома 155 по проспекте Народного Ополчения мужчина на «Хендэ» подрезал их автомобиль, вышел и начал драться. Дама уточнила, что агрессор вооружен.

    На место прибыл ближайший наряд патрульных. Они установили, что во дворе указанного дома водители не смогли разъехаться, после чего тот, что помоложе, выстрелил предпринимателю в грудь из газового «Пионера». Потерпевший выхватил пистолет и тоже выстрелил в сторону обидчика.

    В результате полиция задержала 38-летнего мужчину. В отделе на него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

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