Из квартиры петербургской бизнесвумен вынесли бриллианты и миллионы вместе с сейфом

Жительница Красногвардейского района Петербурга лишилась драгоценностей и крупной суммы, пока была на отдыхе. Вернувшись в свою квартиру на Большеохтинском проспекте, она не нашла сейфа. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 июля.



Заявление от 40-летней владелицы автошколы поступило в полицию накануне. В нем она указала, что отсутствовала в квартире с 12 по 26 июля. За это время кто-то вынес из жилья сейф, в котором лежали 24 тысячи долларов, 700 евро, золотое кольцо и три бриллианта массой 1,2 грамма. Женщина указала, что доступ в квартиру был у ее племянницы, которая также впускала и выпускала уборщицу.