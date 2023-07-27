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    Из квартиры петербургской бизнесвумен вынесли бриллианты и миллионы вместе с сейфом

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    Жительница Красногвардейского района Петербурга лишилась драгоценностей и крупной суммы, пока была на отдыхе. Вернувшись в свою квартиру на Большеохтинском проспекте, она не нашла сейфа. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 июля.

    Заявление от 40-летней владелицы автошколы поступило в полицию накануне. В нем она указала, что отсутствовала в квартире с 12 по 26 июля. За это время кто-то вынес из жилья сейф, в котором лежали 24 тысячи долларов, 700 евро, золотое кольцо и три бриллианта массой 1,2 грамма. Женщина указала, что доступ в квартиру был у ее племянницы, которая также впускала и выпускала уборщицу.

    Сумма ущерба превысила 9 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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    Комментарии 10

    Гость27 Июл 2023 в 10:01
    Жадность ее и сгубила
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