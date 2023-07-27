Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить и заблокировать сервис «Глаз Бога»

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис Eye of God («Глаз Бога») и заблокировать, если будут найдены нарушения. По его словам, сервис предоставляет услугу по записи голосов россиян без их согласия. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

«Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату», — сказал он.



Шейкин отметил, что сейчас опасения вызывает мошенничество с использованием биометрических данных и искусственного интеллекта. Злоумышленники при помощи «Глаза Бога», утверждает он, могут воспользоваться в преступных целях биометрическими образцами голосов россиян.