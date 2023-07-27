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    Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить и заблокировать сервис «Глаз Бога»

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    Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис Eye of God («Глаз Бога») и заблокировать, если будут найдены нарушения. По его словам, сервис предоставляет услугу по записи голосов россиян без их согласия. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

    «Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату», — сказал он.

    Шейкин отметил, что сейчас опасения вызывает мошенничество с использованием биометрических данных и искусственного интеллекта. Злоумышленники при помощи «Глаза Бога», утверждает он, могут воспользоваться в преступных целях биометрическими образцами голосов россиян.

    «Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных», — сказано в обращении сенатора на имя главы РКН Андрея Липова.

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