    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    750мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.05eur99.72

    В ростовском аквапарке погиб четырёхлетний ребёнок

    604
    обсудить

    Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 4-летнего посетителя аквапарка в Ростове-на-Дону 26 июля. Его достали из бассейна без сознания и не смогли откачать.

    По данным регионального ведомства, погиб мальчик, отдыхавший с семьёй в развлекательном центре на бульваре Комарова. По словам очевидцев, его и ещё троих детей в аквапарк «Осьминожек» привели родители.

    Ребёнок плавал в бассейне, спустя некоторое время его заметили в воде без сознания. Свидетельница случившегося рассказала 161.RU, что первую помощь оказывали родители, но ни они, ни приехавшая минут через двадцать бригада скорой спасти мальчика не смогли.

    Точную причину его смерти установят судмедэксперты.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростов-на-ДонуАквапаркМальчик погиб
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close