В ростовском аквапарке погиб четырёхлетний ребёнок

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 4-летнего посетителя аквапарка в Ростове-на-Дону 26 июля. Его достали из бассейна без сознания и не смогли откачать.



По данным регионального ведомства, погиб мальчик, отдыхавший с семьёй в развлекательном центре на бульваре Комарова. По словам очевидцев, его и ещё троих детей в аквапарк «Осьминожек» привели родители.

Ребёнок плавал в бассейне, спустя некоторое время его заметили в воде без сознания. Свидетельница случившегося рассказала 161.RU, что первую помощь оказывали родители, но ни они, ни приехавшая минут через двадцать бригада скорой спасти мальчика не смогли.