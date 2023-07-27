В ростовском аквапарке погиб четырёхлетний ребёнок

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 4-летнего посетителя аквапарка в Ростове-на-Дону 26 июля. Его достали из бассейна без сознания и не смогли откачать.
По данным регионального ведомства, погиб мальчик, отдыхавший с семьёй в развлекательном центре на бульваре Комарова. По словам очевидцев, его и ещё троих детей в аквапарк «Осьминожек» привели родители.
Ребёнок плавал в бассейне, спустя некоторое время его заметили в воде без сознания. Свидетельница случившегося рассказала 161.RU, что первую помощь оказывали родители, но ни они, ни приехавшая минут через двадцать бригада скорой спасти мальчика не смогли.
Точную причину его смерти установят судмедэксперты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.