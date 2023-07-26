В Петербурге 7 лет получил мужчина, зарезавший соседа из-за громкой музыки

Нарушение тишины в ночное время обернулось убийством и закончилось приговором в Красносельском районном суде. Следующие несколько лет виновный проведёт без музыки в колонии строгого режима.



О приговоре Анатолию Торганенко 26 июля сообщает прокуратура Петербурга. «Фонтанка» писала, что мужчину задержали за расправу над соседом в девятиэтажке на улице Спирина в марте прошлого года.

Час был поздним, музыка громкой. Требование убавить звук так, чтобы плейлист не слушали несколько этажей, закончилось фатально. Множественные удары ножом получил 39-летний из Новгородчины. Он умер на месте.