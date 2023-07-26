    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    749мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.05eur99.72

    В Петербурге 7 лет получил мужчина, зарезавший соседа из-за громкой музыки

    1265
    16 комментариев

    Нарушение тишины в ночное время обернулось убийством и закончилось приговором в Красносельском районном суде. Следующие несколько лет виновный проведёт без музыки в колонии строгого режима.

    О приговоре Анатолию Торганенко 26 июля сообщает прокуратура Петербурга. «Фонтанка» писала, что мужчину задержали за расправу над соседом в девятиэтажке на улице Спирина в марте прошлого года.

    Час был поздним, музыка громкой. Требование убавить звук так, чтобы плейлист не слушали несколько этажей, закончилось фатально. Множественные удары ножом получил 39-летний из Новгородчины. Он умер на месте.

    Суд признал Торганенко виновным в убийстве и назначил ему семь лет в колонии строгого режима.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close