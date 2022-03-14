Ночной шум стал причиной ссоры соседей и смерти одного из них на юге Петербурга

Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию накануне около одиннадцати часов вечера из дома 3, корпус 3, по улице Спирина, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Прибывшему на место наряду стало ясно, что скорую вызывать поздно — мужчина скончался от удара ножом в грудь. У него также была травмирована рука, которой он, видимо, пытался отвести лезвие.



В квартире того же дома нашли и подозреваемого — 48-летнего неработающего мужчину. По предварительной информации, он напал на соседа из-за шума в ночное время.

