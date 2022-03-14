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Ночной шум стал причиной ссоры соседей и смерти одного из них на юге Петербурга

Тело 39-летнего жителя Новгородской области нашли в парадной дома в Красном Селе. Подозреваемого нашли рядом.

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Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию накануне около одиннадцати часов вечера из дома 3, корпус 3, по улице Спирина, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Прибывшему на место наряду стало ясно, что скорую вызывать поздно — мужчина скончался от удара ножом в грудь. У него также была травмирована рука, которой он, видимо, пытался отвести лезвие.

В квартире того же дома нашли и подозреваемого — 48-летнего неработающего мужчину. По предварительной информации, он напал на соседа из-за шума в ночное время.

Мужчину увезли в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о «мелком хулиганстве». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Zomby Zonderkommando
Бендеровцы, прости Г-споди
Игoрь
А насколько мелким был тот хулиган?
Кровокрас
мелкое хулиганство ))
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