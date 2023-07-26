Производитель новых «суперджетов» опроверг перенос первых поставок

Первые поставки Superjet New с отечественным двигателем, или теперь просто
«У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — сообщил гендиректор «Иркута» Андрей Богинский РБК 26 июля.
Прежде агентство сообщило, что поставки первых «суперджетов» с отечественным двигателем вместо конца 2023 года ожидаются теперь в третьем квартале