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    Производитель новых «суперджетов» опроверг перенос первых поставок

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    Первые поставки Superjet New с отечественным двигателем, или теперь просто SJ-100, состоятся в срок, переноса на полгода не будет, заявил гендиректор «Иркута» (новый бренд — «Яковлев») Андрей Богинский. А в презентации, в которой они случайно появились, была допущена техническая ошибка.

    «У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — сообщил гендиректор «Иркута» Андрей Богинский РБК 26 июля.

    Прежде агентство сообщило, что поставки первых «суперджетов» с отечественным двигателем вместо конца 2023 года ожидаются теперь в третьем квартале 2024-го.

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