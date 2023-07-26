Производитель новых «суперджетов» опроверг перенос первых поставок

Первые поставки Superjet New с отечественным двигателем, или теперь просто SJ-100 , состоятся в срок, переноса на полгода не будет, заявил гендиректор «Иркута» (новый бренд — «Яковлев») Андрей Богинский. А в презентации, в которой они случайно появились, была допущена техническая ошибка.



«У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — сообщил гендиректор «Иркута» Андрей Богинский РБК 26 июля.