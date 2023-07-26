В Петербурге открылся Дом Африки

Дом Африки открылся в Петербурге на Большой Морской улице. Об этом 26 июля сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.
По его словам, эта площадка «послужит укреплению тандема наших стран, станет центром развития дипломатических, культурно-образовательных, деловых и общественных связей».
Согласно задумке, на
Открытие произошло накануне старта саммита Россия — Африка, который пройдет в Петербурге 27–28 июля. Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. Всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.