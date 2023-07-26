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    Петербургского бизнесмена Моносова арестовали по делу экс-замглавы Минцифры

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    Мосгорсуд арестовал петербуржца Александра Моносова — фигуранта дела бывшего замглавы Минцифры. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Моносова, который возглавляет «БТФ-холдинг», обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест и его, и экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, но теперь Мосгорсуд отменил эти решения.

    Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что Паршина задержали при получении 3,5 миллиона рублей в московском ресторане. Паршину вменяют получение взятки должностным лицом в крупном размере.

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