Петербургского бизнесмена Моносова арестовали по делу экс-замглавы Минцифры

Мосгорсуд арестовал петербуржца Александра Моносова — фигуранта дела бывшего замглавы Минцифры. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Моносова, который возглавляет «БТФ-холдинг», обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест и его, и экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, но теперь Мосгорсуд отменил эти решения.

Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что Паршина задержали при получении 3,5 миллиона рублей в московском ресторане. Паршину вменяют получение взятки должностным лицом в крупном размере.