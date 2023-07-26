Мосгорсуд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО

Московский городской суд по представлению прокуратуры перевел обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом 26 июля сообщает «Интерфакс».
Срок содержания под стражей Паршину установлен до 12 сентября.
Басманный суд 13 июля отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября, отклонив ходатайство следствия о его заключении под стражу.
Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта дела Паршина — бизнесмена Александра Моносова.
Экс-чиновник вину не признает.По уголовному делу вместе с Паршиным проходит петербуржец Александр Моносов, ныне возглавляющий «БТФ-холдинг». Паршину вменяют получение взятки должностным лицом в крупном размере, Моносову — дачу взятки. По обеим статьям максимальный срок — 15 лет лишения свободы. Оба фигуранта под домашним арестом. Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал ранее, что Паршина задержали при получении 3,5 миллиона рублей в московском ресторане.