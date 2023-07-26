В Петербурге вынесли приговор ветерану-карманнику

Василеостровский районный суд вынес приговор Левану Абурджании, признанному виновным в серии карманных краж. Об этом 26 июля сообщает прокуратура Петербурга.



Установлено, что Абурджания с мая 2022 года по январь 2023 года стащил 11 смартфонов из карманов и сумок пассажиров подземного и наземного транспорта. Вор отдавал предпочтение зеленой линии и Васильевскому острову. Отмечается, что действовал он в одиночку, пользуясь толкучкой. Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.



«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает прокуратура.

