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    В Петербурге вынесли приговор ветерану-карманнику

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    Василеостровский районный суд вынес приговор Левану Абурджании, признанному виновным в серии карманных краж. Об этом 26 июля сообщает прокуратура Петербурга.

    Установлено, что Абурджания с мая 2022 года по январь 2023 года стащил 11 смартфонов из карманов и сумок пассажиров подземного и наземного транспорта. Вор отдавал предпочтение зеленой линии и Васильевскому острову. Отмечается, что действовал он в одиночку, пользуясь толкучкой. Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

    «Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает прокуратура.

    «Фонтанка» ранее писала про Абурджанию. 51-летний Леван начал оттачивать свое мастерство карманника ещё в 90-х. Кражи — состоявшиеся и нет — ему вменяли с десяток раз. В 2019 году, после очередного срока вышел из колонии с характеристикой «злостный нарушитель установленного порядка».

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