Полиция взяла за карман организованную группу из петербургского метро. И показала ловкость рук

Полицейский главк на примере заслуженных карманников показал, как исчезают смартфоны у пассажиров в петербургском метро. В час пик на центральных станциях это происходит за секунды.



За любовь к содержимому чужих карманов задержаны четверо бывалых в возрасте от 43 до 64 лет, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля. Все выходцы из Закавказья. По данным «Фонтанки», лидером считают 51-летнего Левана, начинавшего оттачивать мастерство ещё в 90-х. Кражи — состоявшиеся и нет — ему вменяли с десяток раз. В 2019 году, после очередного срока, вышел из колонии с характеристикой «злостный нарушитель установленного порядка».

