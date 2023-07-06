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    Полиция взяла за карман организованную группу из петербургского метро. И показала ловкость рук

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    Полицейский главк на примере заслуженных карманников показал, как исчезают смартфоны у пассажиров в петербургском метро. В час пик на центральных станциях это происходит за секунды.

    За любовь к содержимому чужих карманов задержаны четверо бывалых в возрасте от 43 до 64 лет, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля. Все выходцы из Закавказья. По данным «Фонтанки», лидером считают 51-летнего Левана, начинавшего оттачивать мастерство ещё в 90-х. Кражи — состоявшиеся и нет — ему вменяли с десяток раз. В 2019 году, после очередного срока, вышел из колонии с характеристикой «злостный нарушитель установленного порядка».

    По версии полиции, он принимал непосредственное участие в работе своей «бригады». Подельники немногим уступают в опыте.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Судя по опубликованному видео, вину предполагаемый лидер признаёт.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Организованная группа, уверены в ведомстве, промышляла на остановках общественного транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах и в метро. Задержанным вменяют восемь эпизодов, но не исключено, что это только вершина айсберга.

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    Установлена причастность к кражам у пассажиров на станциях «Маяковская», «Гостиный двор» и «Невский проспект» в феврале — апреле этого года. Слабость питали к айфонам последних моделей. Их лишились в том числе туристы из Китая и Вьетнама.

    «Как установили сыщики, похищенные смартфоны, как правило, сбывались на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга. Полицейские допросили пока в качестве свидетелей причастных к сбыту краденого, двоих братьев, 20 и 27 лет, выходцев из ближнего зарубежья», — рассказали в главке.

    Часть похищенного изъяли при обысках. Подозреваемые задержаны на двое суток.

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