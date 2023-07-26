Шестилетнего мальчика раздавил покатившийся со склона грузовик

В Забайкалье шестилетнего мальчика насмерть задавил грузовик, который дети сняли с ручника во время игры, сообщили 26 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.



Инцидент произошел 25 июля в поселке Карымское Забайкальского края в одном из частных домов. Два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых и решили залезть в кабину припаркованного микрогрузовика, который, к несчастью, был открыт. Один из мальчиков снял автомобиль с ручного тормоза, и тогда грузовик, стоявший на склоне, покатился. Ребенок испугался, выпрыгнул из машины и попытался убежать в дом, но его зажало между стеной и автомобилем, рассказали в СК.

