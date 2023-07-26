Взорвавший железнодорожные пути под Брянском получил 22 года колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Серея Белавина, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости.



Речь идет о колонии строгого режима и штрафе в 600 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иски двоих потерпевших — по 400 тысяч рублей — и РЖД на 157 тысяч. О взрыве перед грузовым поездом на железнодорожных путях в прошлом июле сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что никто не пострадал, но были повреждены стёкла кабины машиниста.