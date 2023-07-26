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    Взорвавший железнодорожные пути под Брянском получил 22 года колонии

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    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Серея Белавина, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости.

    Речь идет о колонии строгого режима и штрафе в 600 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иски двоих потерпевших — по 400 тысяч рублей — и РЖД на 157 тысяч. О взрыве перед грузовым поездом на железнодорожных путях в прошлом июле сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что никто не пострадал, но были повреждены стёкла кабины машиниста.

    По версии следствия, за подрыв Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Якобы его завербовали представители военной разведки Украины и других формирований.

    Белавина признали виновным по статьям «Теракт в составе организованной группы», «Прохождение обучения террористической деятельности», «Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывного устройства». Вину он полностью признал.

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