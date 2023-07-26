Продажи квартир в малоэтажных ЖК Петербурга и Ленобласти выросли во втором квартале на 23 % — лидирует Красносельский район

Во втором квартале 2023 года продажи в малоэтажных ЖК Петербурга и Ленинградской области выросли на 23 % относительно первого квартала. Всего продано около 2 тысяч квартир, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». В целом за первое полугодие около трети спроса пришлось на Красносельский район. На малоэтажные объекты сейчас приходится около 12 % спроса — это в три раза больше, чем пять лет назад. Чаще всего покупали однокомнатные квартиры — их доля выросла на пять процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2022 года и составила 48 %, число сделок со студиями при этом сократилось на 7 процентных пунктов до 29 %, а доли по двух- и трехкомнатным квартирам сохранились на уровне 18 % и 5 % соответственно.

Красносельский район сохраняет свое лидерство, а на второе место с четвертого переместился Петродворцовый — теперь на него приходится 21 % сделок, эту строчку в рейтинге он делит с Пушкинским районом, а вот на долю Московского района приходится всего 11 %, тогда как годом ранее было 19 %. При этом 70 % спроса пришлось на объекты холдинга Setl Group. «Интерес к малоэтажному жилью объясняется более комфортной средой, которая формируется за счет низкой плотности населения и большей приватности, — отметила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Малоэтажные проекты объединяют преимущества загородной жизни и имеют всю необходимую городскую инфраструктуру в пешей доступности. Кроме того, здесь проще найти необычную планировку, например, квартиру с мансардой или палисадником. Все это привлекает в первую очередь семейных покупателей и ценителей загородного образа жизни».

Что касается предложения, то здесь лидирует Петродворцовый район — в продаже около 2 тыс. квартир или 21 % от общего объема предложения малоэтажного жилья в агломерации, который на начало июля 2023 года составил 9,8 тыс. квартир. Из них 3,2 тыс. квартир вышло в продажу за первое полугодие — это на 24 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом средняя цена квадратного метра в городе составила 211,1 тыс. рублей, за метр в малоэтажных проектах в пригороде в среднем придется заплатить 116,7 тыс. рублей. Аналитики отмечают небольшое снижение цен по сравнению с началом 2023 года — на 1 % и 6 % соответственно.