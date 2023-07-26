«Серьезных подвижек нет». СК спросил у генпрокурора ЦАР о расследовании убийства российских журналистов в 2018 году

Генеральный прокурор Центральноафриканской Республики получил запрос от Следственного комитета РФ по делу о гибели российских журналистов в 2018 году, заявил 26 июля посол России в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, серьезных подвижек в расследовании нет, но работа ведется.



«Нас заверили, что работа ведется, никто не собирается “класть на полку” эту тему», — приводит слова Александра Бикантова РИА Новости.



В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян, предположительно, боевиками незаконного вооружения формирования 3R. Среди погибших — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По данным «Фонтанки», они планировали снимать фильм о работе частной военной компании «Вагнер» в Африке. В России Следком возбудим уголовное дело по статье «Убийство».

