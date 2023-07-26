Семак о Венделе: его агент работает над тем, чтобы найти ему новую команду

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после матча с «Ахматом» прокомментировал ситуацию с Венделом, который пропустил предсезонную подготовку и прибыл в Петербург только 25 июля.



«Я успел с только поздороваться с Венделом. Видел его до игры, после игры зашел в раздевалку, поздравил ребят. По нему ситуация не изменилась, он прилетел вместе с агентом. В любом случае ему нужно набирать форму, дальше он будет решать свои вопросы, связанные с поиском команды. Здесь всегда нужны две составляющие: желание игрока, если он хочет, и интересы клуба. Если эти факторы совпадут... он изъявил желание, поэтому сейчас агент работает над тем, чтобы найти ему команду. Пока так», — заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.