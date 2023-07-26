    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    748мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.09eur99.69

    Семак о Венделе: его агент работает над тем, чтобы найти ему новую команду

    626
    2 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после матча с «Ахматом» прокомментировал ситуацию с Венделом, который пропустил предсезонную подготовку и прибыл в Петербург только 25 июля.

    «Я успел с только поздороваться с Венделом. Видел его до игры, после игры зашел в раздевалку, поздравил ребят. По нему ситуация не изменилась, он прилетел вместе с агентом. В любом случае ему нужно набирать форму, дальше он будет решать свои вопросы, связанные с поиском команды. Здесь всегда нужны две составляющие: желание игрока, если он хочет, и интересы клуба. Если эти факторы совпадут... он изъявил желание, поэтому сейчас агент работает над тем, чтобы найти ему команду. Пока так», — заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас». «Зенит» планирует выручить за него 25 млн евро — примерно за те же деньги его покупали у португальского «Спортинга» (20 млн + 4 млн бонусов).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВенделЗенит
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close