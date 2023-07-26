Колбаса из страуса, женатые сардины и цыпленок по-сенегальски. Какие блюда можно попробовать на гастрономическом фестивале «Звезды Африки»

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В Петербурге до 30 июля проходит гастрономический фестиваль «Звезды Африки», который познакомит жителей и гостей города с традиционными блюдами Африканского континента. «Фонтанка» поговорила с организатором фестиваля — ресторатором Александром Сысоевым и рассказывает, зачем туда идти и что стоит попробовать.



Гастрономический фестиваль «Звезды Африки» состоится в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Организаторами проекта выступили почетный консул Республики Конго в Петербурге и Ленинградской области Жоселин-Патрик Мандзела и ресторатор, ресторанный критик Александр Сысоев. В нем принимают участие два десятка заведений Северной столицы, которые в течение недели будут подавать специальное меню из 3–4 блюд (закуски, супы, салаты, горячее, десерт), разработанных на основе традиционных африканских рецептов.



Заведений, специализирующихся на африканской кухне, в Петербурге нет, поэтому фестиваль — уникальная возможность с ней познакомиться, подчеркивают организаторы. Всего за неделю с 24 по 30 июля можно будет попробовать больше сотни традиционных блюд континента.

Кстати, вы любите гастрономические пространства? Бывали в модных фуд-моллах и фуд-холлах, где собраны корнеры с самыми разными кухнями мира? Поделитесь названиями любимых площадок с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов на нашу премию.



Какие рестораны принимают участие в фестивале?

Salone pasta&bar,

La Maree,

Sea Signora,

Cafe Claret,

«Блок»,

Ro,

Marso Polo,

«Сон»,

Paseo del Prado,

Gril’,

«Чайная гостиная в Four Seasons»

«Бистро’54»,

Hunt,

Fresa’s,

Saviv,

Roze&Dance,

Setlers,

Minerals,

Mon ChouChou,

Mad Asian BBQ,

Cats and Wine.

Список участников фестиваля, меню и цены в каждом из них можно найти на сайте. Африканское меню доступно весь день в часы работы заведений. В Paseo del Prado фестивальные блюда подают с 17:00.

Как отбирались блюда для фестиваля?



Команда фестиваля более полутора месяцев изучала знаковые блюда стран Африки, рассказал «Фонтанке» Александр Сысоев. Организаторы собрали порядка 400 рецептов, отобрали те, которые реально приготовить в России, исходя из ингредиентов, и предоставили поварам. А уже сами рестораны выбирали, что им ближе. Предложенные рецепты максимально приближены к традиционной кухне, но в некоторых случаях адаптированы под вкусы россиян. Деления по географии среди ресторанов нет, меню эклектично: в одном и том же заведении можно найти, к примеру, эфиопское рагу и сибаса по-мароккански.



Что представляет собой африканская кухня?

Африканская кухня в чем-то близка россиянам, считает Александр Сысоев. В отличие, например, от китайской гастрономии, где есть особые виды ингредиентов или субпродуктов, это более понятная для нас еда: здесь много мяса, насыщенные вкусы. В меню можно найти африканские вариации американской и европейской кухни (стейк из говяжьего языка с картофельным гратеном, ризотто с каперсами и кофе, банановый фламбе с мороженым из бобов тонка), ближневосточные традиции (шакшука, хумус, бабагануш, кунафа). Можно провести аналогии с кавказскими кулинарными традициями, для которых характерно запекание на раскаленной сковородке, есть мотивы из Средней Азии, говорит Александр Сысоев.



Что попробовать?

Любителям экспериментов можно рекомендовать выбрать блюда с максимально экзотическими названиями: асида с экванг (каша из кукурузы с острым рагу из кокосового ореха), садза (кукурузная каша с крабом и томатом), игисафулия (традиционное руандийское блюдо, приготовленное из курицы, овощей и бананов), ньям нгон (террин из семян тыквы с курицей), брик (тунисский чебурек с ягненком и зеленью, либо с тунцом, либо креветкой), м’батен (картофельный боул с говядиной, специями и зеленью).

Также посетителям предложат отведать женатые сардины (сардины, маринованные в соусе чермула, с аттиеке и ферментированным корнем маниоки), эфиопские блины Ынджера, джолоф с куриным шкварками, цыпленка по-сенегальски с соте из бамии, тунисский чай, который подается с молочным миндалем и финиками, фаршированными дроблеными фисташками.

Сколько стоит африканское меню?

Африканский сет обойдется в среднем от 1800 до 5000 рублей. Цены на закуски варьируются от 500 до 1150 рублей. Например, африканский бутерброд с судаком и маринованным луком стоит 510 рублей, жареные пирожки с цыпленком, грибами и соусом кимчи стоят 550 рублей. Мясное ассорти с копчеными ребрами кабана, сырокопченой колбасой из страуса и колбасой из бизона — 1150 рублей.

Супы можно попробовать за 400–600 рублей. К примеру, харира (суп-пюре из чечевицы с нутом и мясом, подается с муссом из кукурузы и финиками) стоит 460 рублей. Цены на основные блюда разнятся от 800 до 3500 рублей. Так, пойкикос с креветками, курицей и соусом из черных перцев стоит 850 рублей, каре из ягненка в травах с кускусом стоит 1800 рублей, сибас по-мароккански — 3500 рублей.

Из десертов можно попробовать арахисовый макруд с финиковым желе и тыквенным мороженым (350 рублей), банановый фламбе (850 рублей).



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»



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