Мандроги: как развлечь ребенка и не устать самому

Как организовать совместный отдых, чтобы он остался счастливым воспоминанием о детстве на всю жизнь? На самом деле, это несложно и недорого.



Многие родители переживают, что не могут уделять детям столько времени, сколько бы хотелось. Но мы знаем по личному опыту: в памяти ребенка на всю жизнь остаются яркие события — совместные поездки, рыбалка вместе с папой, походы в лес… Поэтому важно не количество проведенных вместе часов, а их качество. Спланировать мини-путешествие, запоминающиеся и для детей, и для взрослых, — задача вполне решаемая. Нужно лишь правильно подойти к ее реализации.