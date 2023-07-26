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    Мандроги: как развлечь ребенка и не устать самому

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    Фото: Пресс-служба ООО «Мандроги»
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    Как организовать совместный отдых, чтобы он остался счастливым воспоминанием о детстве на всю жизнь? На самом деле, это несложно и недорого.

    Многие родители переживают, что не могут уделять детям столько времени, сколько бы хотелось. Но мы знаем по личному опыту: в памяти ребенка на всю жизнь остаются яркие события — совместные поездки, рыбалка вместе с папой, походы в лес… Поэтому важно не количество проведенных вместе часов, а их качество. Спланировать мини-путешествие, запоминающиеся и для детей, и для взрослых, — задача вполне решаемая. Нужно лишь правильно подойти к ее реализации.

    В удивительной деревне оживают герои русских сказок
    В удивительной деревне оживают герои русских сказокФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    В ремесленной слободе проводится больше 20 мастер-классов
    В ремесленной слободе проводится больше 20 мастер-классовФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    Кузница — одно из самых популярных мест комплекса
    Кузница — одно из самых популярных мест комплексаФото: Пресс-служба ООО «Мандроги»
    Мастер-класс — отличная арт-терапия для всей семьи
    Мастер-класс — отличная арт-терапия для всей семьи Фото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    Путешествие в Мандроги — это погружение в культуру русского Севера
    Путешествие в Мандроги — это погружение в культуру русского Севера Фото: Пресс-служба ООО «Мандроги»
    Национальная кухня из фермерских продуктов — фирменная карточка туристического комплекса
    Национальная кухня из фермерских продуктов — фирменная карточка туристического комплексаФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    Конюшня — гордость Мандрог
    Конюшня — гордость МандрогФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    Свадебный дом — уникальный музей для гостей старше 16 лет
    Свадебный дом — уникальный музей для гостей старше 16 летФото: Пресс-служба ООО «Мандроги»
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    В городе нас всегда отвлекают бытовые заботы и дела, поэтому лучшее решение для семейного отдыха — поездка на природу. Но тут важно найти не просто красивое место с домом, а продумать развлечения. Удивительная деревня Мандроги в трех часах езды от Санкт-Петербурга — то самое место, что сочетает в себе все: и природу, и качественный досуг, и великолепную кухню. В туристическом комплексе на живописном берегу реки Свирь столько ремесленных мастер-классов, сколько вы вряд ли еще где-то найдете. Можно устроить отличную арт-терапию для всей семьи. А вкусная еда из фермерских продуктов добавит гастрономических впечатлений.

    Усадьба на берегу Свири — самый элегантный вариант размещения в Мандрогах
    Усадьба на берегу Свири — самый элегантный вариант размещения в МандрогахФото: Пресс-служба ООО «Мандроги»
    Расписные терема выбирают большие семьи или дружеские компании
    Расписные терема выбирают большие семьи или дружеские компанииФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
    Гостиница в Мандрогах — самый экономный, но не менее эффектный вид размещения
    Гостиница в Мандрогах — самый экономный, но не менее эффектный вид размещенияФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
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    Можно приехать в Мандроги на один день: прогуляться в лесу, покататься на лошадях или навестить питомцев Центра реабилитации диких животных «Лукоморье». А можно остановиться на ночь в деревенской избе, усадьбе или гостинице — проснуться чуть раньше, насладившись тишиной и кофе. Ведь ваш ребенок точно будет сладко спать после совместного счастливого дня.

    ООО «Мандроги», https://mandrogi.ru/ ИНН 4711006769

    Фото: Пресс-служба ООО «Мандроги»

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