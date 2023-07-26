Мандроги: как развлечь ребенка и не устать самому

Как организовать совместный отдых, чтобы он остался счастливым воспоминанием о детстве на всю жизнь? На самом деле, это несложно и недорого.
Многие родители переживают, что не могут уделять детям столько времени, сколько бы хотелось. Но мы знаем по личному опыту: в памяти ребенка на всю жизнь остаются яркие события — совместные поездки, рыбалка вместе с папой, походы в лес… Поэтому важно не количество проведенных вместе часов, а их качество. Спланировать мини-путешествие, запоминающиеся и для детей, и для взрослых, — задача вполне решаемая. Нужно лишь правильно подойти к ее реализации.
В городе нас всегда отвлекают бытовые заботы и дела, поэтому лучшее решение для семейного отдыха — поездка на природу. Но тут важно найти не просто красивое место с домом, а продумать развлечения. Удивительная деревня Мандроги в трех часах езды от Санкт-Петербурга — то самое место, что сочетает в себе все: и природу, и качественный досуг, и великолепную кухню. В туристическом комплексе на живописном берегу реки Свирь столько ремесленных мастер-классов, сколько вы вряд ли еще где-то найдете. Можно устроить отличную арт-терапию для всей семьи. А вкусная еда из фермерских продуктов добавит гастрономических впечатлений.
Можно приехать в Мандроги на один день: прогуляться в лесу, покататься на лошадях или навестить питомцев Центра реабилитации диких животных «Лукоморье». А можно остановиться на ночь в деревенской избе, усадьбе или гостинице — проснуться чуть раньше, насладившись тишиной и кофе. Ведь ваш ребенок точно будет сладко спать после совместного счастливого дня.
ООО «Мандроги», https://mandrogi.ru/ ИНН 4711006769