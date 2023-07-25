Онлайн-ОСАГО в действии. Минцифры РФ объясняет водителям, как работает новый сервис

Оформить компенсацию ОСАГО теперь можно онлайн — напоминает 25 июля Минцифры РФ.



Если при ДТП составили европротокол, документы не нужно нести в офис страховой компании. Оформить выплату можно с помощью сервиса на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Авто».



Как уточняет ведомство, даже заполнять заявление вручную не нужно — некоторые данные автоматически «подтягиваются» из личного кабинета «Госуслуг».



Добавить будет нужно документы о собственности, данные полиса ОСАГО, номер извещения и скан (или копию) европротокола, банковские реквизиты.

