Онлайн-ОСАГО в действии. Минцифры РФ объясняет водителям, как работает новый сервис

Оформить компенсацию ОСАГО теперь можно онлайн — напоминает 25 июля Минцифры РФ.
Если при ДТП составили европротокол, документы не нужно нести в офис страховой компании. Оформить выплату можно с помощью сервиса на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Авто».
Как уточняет ведомство, даже заполнять заявление вручную не нужно — некоторые данные автоматически «подтягиваются» из личного кабинета «Госуслуг».
Добавить будет нужно документы о собственности, данные полиса ОСАГО, номер извещения и скан (или копию) европротокола, банковские реквизиты.
Важный нюанс — Минцифры уточняет, что необходимо подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».
Затем страховая компания предложит время и место осмотра — туда нужно будет подъехать лично. Опция «осмотр по фото» заявлена, но пока не работает. «Фонтанка» писала об этом.
Поправки в закон, которые дают возможность урегулировать ущерб дистанционно, вступили в силу 15 июля.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) тогда отметили, что не рекомендуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах, так как личные данные могут попасть к мошенникам. Эксперты советуют пользоваться только «Госуслугами».