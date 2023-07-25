    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.09eur99.69

    Онлайн-ОСАГО в действии. Минцифры РФ объясняет водителям, как работает новый сервис

    836
    обсудить

    Оформить компенсацию ОСАГО теперь можно онлайн — напоминает 25 июля Минцифры РФ.

    Если при ДТП составили европротокол, документы не нужно нести в офис страховой компании. Оформить выплату можно с помощью сервиса на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Авто».

    Как уточняет ведомство, даже заполнять заявление вручную не нужно — некоторые данные автоматически «подтягиваются» из личного кабинета «Госуслуг».

    Добавить будет нужно документы о собственности, данные полиса ОСАГО, номер извещения и скан (или копию) европротокола, банковские реквизиты.

    Важный нюанс — Минцифры уточняет, что необходимо подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

    Затем страховая компания предложит время и место осмотра — туда нужно будет подъехать лично. Опция «осмотр по фото» заявлена, но пока не работает. «Фонтанка» писала об этом.

    Поправки в закон, которые дают возможность урегулировать ущерб дистанционно, вступили в силу 15 июля.

    В Российском союзе автостраховщиков (РСА) тогда отметили, что не рекомендуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах, так как личные данные могут попасть к мошенникам. Эксперты советуют пользоваться только «Госуслугами».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОСАГООнлайнМинцифры РФ
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close