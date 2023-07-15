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    ОСАГО теперь работает дистанционно. Урегулировать убытки после ДТП можно на портале «Госуслуги»

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    С 15 июля урегулировать ущерб по ОСАГО при оформлении европротокола можно будет в личном кабинете на Госуслугах, передаёт ТАСС. Поправки в закон вступили в действие сегодня, в субботу.

    Российские страховщики уже подтвердили техническую готовность начать урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Как пояснил агентству президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, после ДТП не нужно будет обращаться в страховую компанию. Обмен информацией будет проходить в личном кабинете «Госуслуг».

    Правда, предъявить автомобиль на осмотр все равно нужно. Функция урегулирования убытка только по фотографиям заявлена, но пока доступна не будет.

    В РСА отметили, что не рекомендуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах, так как необходимо вводить личные данные, и они могут попасть к мошенникам. Эксперты советуют пользоваться только «Госуслугами».

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