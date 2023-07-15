ОСАГО теперь работает дистанционно. Урегулировать убытки после ДТП можно на портале «Госуслуги»

С 15 июля урегулировать ущерб по ОСАГО при оформлении европротокола можно будет в личном кабинете на Госуслугах, передаёт ТАСС. Поправки в закон вступили в действие сегодня, в субботу.
Российские страховщики уже подтвердили техническую готовность начать урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Как пояснил агентству президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, после ДТП не нужно будет обращаться в страховую компанию. Обмен информацией будет проходить в личном кабинете «Госуслуг».
Правда, предъявить автомобиль на осмотр все равно нужно. Функция урегулирования убытка только по фотографиям заявлена, но пока доступна не будет.
В РСА отметили, что не рекомендуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах, так как необходимо вводить личные данные, и они могут попасть к мошенникам. Эксперты советуют пользоваться только «Госуслугами».