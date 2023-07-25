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    В августе начнут менять асфальт на 9 магистралях. Среди них — Приморское, Лиговский, Дачный

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    5 комментариев

    Последний месяц лета в Петербурге отметится ремонтными работами на девяти магистралях, в том числе таких крупных, как Приморское шоссе или Лиговский проспект. Общая протяженность участков превысит 24 километра.

    С 31 июля стартуют работы на Новом шоссе и Центральной улице в Белоострове. Асфальт заменят на участках протяженностью 3,05 и 2,1 километра соответственно, сообщает 25 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С 1 августа приступят к ремонту участка Петроградской набережной протяженностью 1,52 километра, а во 2 августа — 8,44-километрового отрезка Приморского шоссе от Горского ручья до улицы Володарского. 6 августа начнут менять асфальт на 1,39 километра улицы Александра Матросова — от Выборгской набережной до улицы Харченко.

    Во второй половине месяца приступят к ремонту еще четырех улиц. С 15 августа стартуют работы на участке Суздальского шоссе протяженностью 1,59 километра и Лиговском проспекте от Обводного канала до Витебской железной дороги (0,83 км). А 20 августа приступят к ремонту проспекта Ветеранов (3,97 км) и Дачного проспекта на участке в 1,57 километра от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов.

    Всего в ремонтном плане на 2023 год значатся более 100 адресов. В общей сложности должны заменить верхний слой асфальта и восстановить благоустройство на 250 километрах дорог. На это в городском бюджете заложено 12,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда — это федеральное софинансирование в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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    ПетербургРемонт дорог
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    Комментарии 5

    Гость25 Июл 2023 в 21:31
    Не можно так никак.
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