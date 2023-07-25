От миллионных штрафов до тюрьмы. Госдума хочет дать прикурить торговцам и производителям табака, которые пренебрегают лицензией

Госдума сразу в двух чтениях — втором и третьем — приняла поправки, которые вводят в России административную и уголовную ответственность за оборот табака без лицензии. Об этом 25 июля сообщает ТАСС.



В Уголовном кодексе расширяется статья 171.3, которая раньше содержала только санкции за незаконное производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Теперь в этом перечне ещё и табачные изделия, никотинсодержащая продукция и сырье для их производства.



За производство, закупку, поставку и хранение всего этого без лицензии (если лицензия нужна) в крупном размере новелла предусматривает штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы (также до трёх лет).

