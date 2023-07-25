    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.49eur100.36

    Научное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа

    1835
    1 комментарий

    Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Архангельской области.

    Судно, на борту которого 91 человек, в том числе участники экспедиции Арктического плавучего университета, находится между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Угрозы затопления нет, как нет и разлива топлива.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    ПоделитьсяПоделиться

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки судна на мель. В надзорном ведомстве уточнили, что на борту находятся 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции. Наличие и характер повреждений судна устанавливаются.

    В экспедиционном отряде 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Петербурга, Сыктывкара и Перми. Ранее судно достигло самой северной точки рейса — острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close