Научное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Архангельской области.



Судно, на борту которого 91 человек, в том числе участники экспедиции Арктического плавучего университета, находится между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Угрозы затопления нет, как нет и разлива топлива.

