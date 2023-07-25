Научное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Архангельской области.
Судно, на борту которого 91 человек, в том числе участники экспедиции Арктического плавучего университета, находится между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Угрозы затопления нет, как нет и разлива топлива.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки судна на мель. В надзорном ведомстве уточнили, что на борту находятся 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции. Наличие и характер повреждений судна устанавливаются.
В экспедиционном отряде 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Петербурга, Сыктывкара и Перми. Ранее судно достигло самой северной точки рейса — острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.