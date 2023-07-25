Матвиенко не видит необходимости в разработке закона о легализации ЧВК

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит необходимости в разработке верхней палатой парламента законопроекта о легализации частных военных компаний. Об этом сенатор 25 июля рассказала журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии, сообщает ТАСС.



Спикер сообщила, что в настоящее время Совфед не разрабатывает такой законопроект, но в случае, если это сделают в Госдуме, в верхней палате рассмотрят инициативу.

Политик констатировала, что в стране есть и казачьи отряды, и множество различных добровольческих отрядов, которые «воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее». Матвиенко подчеркнула, что все эти формирования «должны воевать по принципу единоначалия» — под руководством Минобороны и Генштаба. «И никакой махновщины не должно быть», — добавила спикер СФ.