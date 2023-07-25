На Смоленском кладбище простились с погибшим командиром «Ленинградского полка»

Прощание с погибшим командиром «Ленинградского полка» полковником Евгением Вашуниным прошло на Смоленском кладбище в Петербурге 25 июля. В последний путь его провожали сослуживцы, родственники и депутаты.
О гибели Вашунина накануне сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский. По его данным, полковник был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма».
«Полковник с группой поддержки выдвинулся навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен», — сообщал накануне Бельский.
На прощании выступил вице-губернатор Анатолий Повелий. Он заявил, что на него и на весь город произвело впечатление выступление Вашунина в Законодательном собрании весной этого года. «Мы ждали наш полк и его командира с победой. Но война — жестокая штука», — сказал вице-губернатор. Военком Василеостровского района Рефат Аппазов заявил, что полковник отдал жизнь в борьбе с фашизмом и его подвиг будут помнить дети.
Депутат Константин Чебыкин отметил, что «Ленинградский полк» — первый подобный полк, состоящий из мобилизованных петербуржцев, а также первый полк мобилизованных, оказавшийся на спецоперации. «С честью и достоинством, как отец, командир формировал свой личный состав. Они к нему относились как к отцу родному. Он — настоящий полковник», — сказал Чебыкин.
Вашутин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.