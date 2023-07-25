На Смоленском кладбище простились с погибшим командиром «Ленинградского полка»

Прощание с погибшим командиром «Ленинградского полка» полковником Евгением Вашуниным прошло на Смоленском кладбище в Петербурге 25 июля. В последний путь его провожали сослуживцы, родственники и депутаты.

О гибели Вашунина накануне сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский. По его данным, полковник был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма».