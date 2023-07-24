Спикер Заксобрания рассказал, как погиб командующий «Ленинградским полком»

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования в связи с гибелью полковника Евгения Вашутина. Он был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма».



«Он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — рассказал Бельский.