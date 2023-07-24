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    Спикер Заксобрания рассказал, как погиб командующий «Ленинградским полком»

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    Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования в связи с гибелью полковника Евгения Вашутина. Он был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма».

    «Он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — рассказал Бельский.

    Глава парламента заявил, что командующий «Ленинградским полком» представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

    «Ленинградский полк» сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание Петербурга помогало полку снаряжением. Депутаты ездили к бойцам на передовую. Командующий полком Вашутин приезжал на отчёт губернатора Александра Беглова и вручал ему фирменный шеврон.

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