Второй квартал на рынке загородной недвижимости показал рост в два раза: продано 2,6 тыс. участков, коттеджей и таунхаусов

Первичный рынок загородной недвижимости во втором квартале 2023 года вновь продемонстрировал ажиотажный спрос, сопоставимый с уровнем 2020–2021 годов. Всего с апреля по июнь было продано
«Весна и лето — традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа, — пояснила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда. Также росту спроса способствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке»,
По ее словам, количество сделок сопоставимо с 2020–2021 годами, когда за квартал заключалось
Наибольшим спросом по-прежнему пользуются участки без подряда. При этом треть спроса пришлась на объекты со средней стоимостью
Предложение на загородном рынке находится на историческом минимуме, отмечают аналитики, что связано в том числе с высоким спросом. Подавляющее большинство (79%) объектов — это участки без подряда. Всего же продажи на начало июля ведутся в