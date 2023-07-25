Второй квартал на рынке загородной недвижимости показал рост в два раза: продано 2,6 тыс. участков, коттеджей и таунхаусов

Первичный рынок загородной недвижимости во втором квартале 2023 года вновь продемонстрировал ажиотажный спрос, сопоставимый с уровнем 2020–2021 годов. Всего с апреля по июнь было продано 2,6 тыс. объектов, что в два раза больше, чем за первый квартал, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

«Весна и лето — традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа, — пояснила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда. Также росту спроса способствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке»,