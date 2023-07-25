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    Второй квартал на рынке загородной недвижимости показал рост в два раза: продано 2,6 тыс. участков, коттеджей и таунхаусов

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    Первичный рынок загородной недвижимости во втором квартале 2023 года вновь продемонстрировал ажиотажный спрос, сопоставимый с уровнем 2020–2021 годов. Всего с апреля по июнь было продано 2,6 тыс. объектов, что в два раза больше, чем за первый квартал, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

    «Весна и лето — традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа, — пояснила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда. Также росту спроса способствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке»,

    По ее словам, количество сделок сопоставимо с 2020–2021 годами, когда за квартал заключалось 2,5–3,2 тыс. сделок.

    Наибольшим спросом по-прежнему пользуются участки без подряда. При этом треть спроса пришлась на объекты со средней стоимостью 1,4 млн рублей, или 100–200 тыс. рублей за сотку. Почти половина сделок приходится на участки, расположенные на расстоянии 20–40 км от города, еще четверть — в ближней зоне, до 20 км от КАД. Поселки в локациях дальше 80 км от КАД пользуются небольшим спросом — всего 7% сделок.

    Предложение на загородном рынке находится на историческом минимуме, отмечают аналитики, что связано в том числе с высоким спросом. Подавляющее большинство (79%) объектов — это участки без подряда. Всего же продажи на начало июля ведутся в 329 поселках всех форматов (коттеджи, участки, таунхаусы) — это 15,3 тыс. объектов.

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