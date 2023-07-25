Футболист «Зенита» Вендел вернулся в Петербург

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел вернулся в Петербург. Об этом 25 июля сообщил сам игрок в своих соцсетях, опубликовав фотографию из Пулково.



«Доброе утро», — добавил Вендел.



Агент игрока Тьяго Рибейро также подтвердил возвращение полузащитника. «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке», — написал агент.

Напомним, что Вендел не прибыл в расположение «Зенита» перед началом подготовки к новому сезону, объяснив это внезапной смертью тети. Потом писали, что у него также неожиданно умер дедушка. В итоге он пропустил всю предсезонку, а «Зенит» объявил, что готов расстаться с игроком. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

