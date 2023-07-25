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    Футболист «Зенита» Вендел вернулся в Петербург

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    4 комментария

    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел вернулся в Петербург. Об этом 25 июля сообщил сам игрок в своих соцсетях, опубликовав фотографию из Пулково.

    «Доброе утро», — добавил Вендел.

    Агент игрока Тьяго Рибейро также подтвердил возвращение полузащитника. «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке», — написал агент.

    Напомним, что Вендел не прибыл в расположение «Зенита» перед началом подготовки к новому сезону, объяснив это внезапной смертью тети. Потом писали, что у него также неожиданно умер дедушка. В итоге он пропустил всю предсезонку, а «Зенит» объявил, что готов расстаться с игроком. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

    Добавим, что 25 июля «Зенит» должен сыграть свой первый домашний матч в новом сезоне. В рамках Кубка России петербуржцы сразятся с «Ахматом».

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    Комментарии 4

    Гость25 Июл 2023 в 13:13
    Welcome Home (Sanitarium)... 🤨
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