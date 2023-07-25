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    Ливни и грозы. Главный синоптик Петербурга рассказал о надвигающемся циклоне

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    Во вторник, 25 июля, в районе Рижского залива образуется циклон, который ночью пройдет через Санкт-Петербург. Ожидаются дожди. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Атмосферный фронт смещается с Прибалтики в нашу сторону и к ночи дойдет до города. На юго-западе дожди, местами ливни с грозами пойдут раньше, уже вечером», — говорится в посте. Колесов надеется, что дожди прольют все территорию Петербурга за ночь, а в среду осадки будут только кратковременного характера.

    «Уже со второй половины недели в Санкт-Петербурге будет преимущественно сухо, а к концу месяца и еще теплее», — утешил синоптик.

    О погоде в Петербурге во вторник, 25 июля, читайте тут.

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