Ливни и грозы. Главный синоптик Петербурга рассказал о надвигающемся циклоне

Во вторник, 25 июля, в районе Рижского залива образуется циклон, который ночью пройдет через Санкт-Петербург. Ожидаются дожди. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Атмосферный фронт смещается с Прибалтики в нашу сторону и к ночи дойдет до города. На юго-западе дожди, местами ливни с грозами пойдут раньше, уже вечером», — говорится в посте. Колесов надеется, что дожди прольют все территорию Петербурга за ночь, а в среду осадки будут только кратковременного характера.

«Уже со второй половины недели в Санкт-Петербурге будет преимущественно сухо, а к концу месяца и еще теплее», — утешил синоптик.

