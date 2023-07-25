Задержан подозреваемый в покушении на убийство молодого человека в Мурино

Полиция задержала двух жителей Забайкальского края после инцидента на улице Шувалово в Мурино. Один из приятелей подозревается в мощном ударе брусом по голове прохожего, отчего тот едва не умер. Об этом 25 июля сообщает 47news.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что ночью 24 июля у одного из домов на улице Шувалова компания молодых людей повздорила с другой группой. В итоге 24-летний молодой человек получил по голове строительным брусом. От удара он тут же упал на землю, истекая кровью. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Было возбуждено дело о покушении на убийство.