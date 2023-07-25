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    Задержан подозреваемый в покушении на убийство молодого человека в Мурино

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    Полиция задержала двух жителей Забайкальского края после инцидента на улице Шувалово в Мурино. Один из приятелей подозревается в мощном ударе брусом по голове прохожего, отчего тот едва не умер. Об этом 25 июля сообщает 47news.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что ночью 24 июля у одного из домов на улице Шувалова компания молодых людей повздорила с другой группой. В итоге 24-летний молодой человек получил по голове строительным брусом. От удара он тут же упал на землю, истекая кровью. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Было возбуждено дело о покушении на убийство.

    Ровно через сутки после инцидента на Воронцовском бульваре были задержан 21-летний и 24-летний приятели из города Краснокменск в Забайкалье. Оба, по данным оперативников, участвовали в конфликте, но поражающий удар брусом нанес младший. Орудие они, к слову, утащили к себе домой, полиция его изъяла при обыске.

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