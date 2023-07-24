В нападении с доской на прохожего в Мурино увидели покушение на убийство

Следственный комитет Всеволожского района Ленобласти возбудил уголовное дело о покушении на убийство после сокрушительного удара, который получил молодой человек, поспоривший с тремя неизвестными в Мурино.



Как сообщили в региональном СК 24 июля, материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел. По данным ведомства, 24-летний пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Мужчин, один из которых нанёс удар неустановленным предметом, ищут.

Судя по видео, минувшей ночью молодого человека нокаутировали доской. Второй такой же успел вооружиться ещё один противник.