В нападении с доской на прохожего в Мурино увидели покушение на убийство

Следственный комитет Всеволожского района Ленобласти возбудил уголовное дело о покушении на убийство после сокрушительного удара, который получил молодой человек, поспоривший с тремя неизвестными в Мурино.
Как сообщили в региональном СК 24 июля, материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел. По данным ведомства, 24-летний пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Мужчин, один из которых нанёс удар неустановленным предметом, ищут.
Судя по видео, минувшей ночью молодого человека нокаутировали доской. Второй такой же успел вооружиться ещё один противник.
По словам очевидцев, поводом для конфликта могло стать поведение компании, которая приставала к девушкам на улице Шувалова.