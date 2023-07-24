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    Минтруд РФ: дети, пострадавшие в зоне СВО и рядом с ней, получат по 100 тысяч рублей

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    Минтруд РФ подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе СВО, сообщает 24 июля ТАСС. Размер выплаты — 100 тысяч рублей.

    Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Выплаты полагаются семьям, где есть дети в возрасте до 18 лет, которые получили ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года. Это касается несовершеннолетних, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне СВО. В этот перечень входят Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская и Ростовская области, а также Краснодарском край и Республика Крым.

    Если в семье пострадали несколько детей, выплаты предусмотрены на каждого. Эти деньги также не учитываются при начислении других социальных пособий.

    Кроме того, властям регионов рекомендовано предусмотреть для пострадавших детей возможность ежегодного отдыха, а при необходимости — отправлять их в санатории.

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    Минтруд РФВыплаты детям
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    Комментарии 13

    Гость24 Июл 2023 в 22:10
    откупаются
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